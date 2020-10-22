الامارات | تحديد إجازة المولد النبوي في دوائر حكومة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد إجازة المولد النبوي في دوائر حكومة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف في دوائر حكومة دبي، يوم الخميس 29 أكتوبر 2020، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 1 نوفمبر.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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