الامارات | 1000درهم غرامة إلقاء الكمامات والقفازات في شوارع أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 1000درهم غرامة إلقاء الكمامات والقفازات في شوارع أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شرطة أبوظبي من مخالفة إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق والمرافق العامة، بعد استخدامها، لما تشكله من مخاطر صحية وبيئية على المجتمع.

وأكدت شرطة أبوظبي أن غرامة إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق تبلغ 1000 درهم وست نقاط مرورية.

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ويأتي التحذير في ظل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات الصحية في الدولة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

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