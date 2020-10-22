الامارات | 20 سنة الحد الأدنى لقيادة الشاحنات.. و21 للحافلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سنة الحد الأدنى لقيادة الشاحنات.. و21 للحافلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات بأنه يمكن للمواطنين والمقيمين، الذين بلغوا السن القانونية ويمتلكون اللياقة الطبية المناسبة، الحصول على تصريح تعلم قيادة السيارات، والتقدم لطلب رخصة قيادة، لافتة إلى أن الحد الأدنى للسن المطلوب لإصدار رخصة قيادة يعتمد على نوع المركبة.

وأوضحت أن الحد الأدنى للسن المطلوب للحصول على رخصة قيادة الدراجات الهوائية والمركبات الخاصة بأصحاب الهمم 17 سنة، وللحصول على رخصة قيادة السيارات والمركبات الخفيفة 18 سنة، وللحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة (الشاحنات) والجرارات 20 سنة، وللحصول على رخصة قيادة الحافلات 21 سنة.

وذكرت أنه للحصول على رخصة قيادة سيارة يتوجب على المواطن أو المقيم أن يتقدم لدى إحدى المدارس المعتمدة لتعليم قيادة السيارات، للحصول على الحصص التدريبية واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة، وبعد الانتهاء من جميع الحصص التدريبية واجتياز جميع الاختبارات، يمكن للمتقدمين من المواطنين والمقيمين الحصول على رخصة قيادة جديدة سارية لمدة سنتين، وبإمكان طالب رخصة القيادة أن يبدأ جميع الإجراءات من إحدى المدارس المعتمدة لتعليم القيادة.

وأوضحت أن رخصة القيادة تجدد لمدة 10 سنوات للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وخمس سنوات للمقيمين، مشيرة إلى أن دوائر المرور تقدم خدمة تجديد رخصة القيادة عبر الإنترنت.

ونوهت أنه يتوجب على تجديد رخصة القيادة سداد الغرامات المرورية، وتفرض غرامة 10 دراهم شهرياً في حالة التأخر عن تجديد رخصة القيادة لمدة تزيد على شهر.

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي أقرت تعديلات على إجراءات منح وتجديد رخص القيادة في الدولة، إذ حددت صلاحية رخصة القيادة المجددة بـ10 سنوات للمواطنين وخمس سنوات للمقيمين، فيما تكون صلاحية رخصة القيادة الجديدة، التي تصدر للمرة الأولى لمدة سنتين.

وألزمت اللائحة السائقين بشرط الخلو من الأمراض التي قد تعيق أو تؤثر سلباً في قدرتهم على القيادة، بموجب شهادة من الجهات الصحية المختصة في الدولة.

مخالفات

-عدم حمل رخصة القيادة: 400 درهم.

-قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة: 400

درهم و12 نقطة مرورية.

-قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة من دولة

أجنبية: 400 درهم.

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رسوب الطالب

حددت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور أخطاء

إذا ارتكبها الطالب أثناء تعليم القيادة، يعد راسباً أهمها:

- إذا سبّب خطراً فعلياً على نفسه أو الآخرين.

- إذا سبّب خطراً محتملاً على نفسه أو الآخرين.

- إذا لمست أطراف جسم المركبة أو عجلاتها الحدود أو الحواجز الموضوعة.

- إذا تحركت المركبة عند بدء الانطلاق نتيجة عدم السيطرة عليها.

- إذا اخطأ في عملية تغيير ناقل الحركة (الجير).

- إذا لم يتمكن من إيقاف المركبة أو صفها في المكان المحدد.

- إذا خالف إشارات وعلامات المرور.

- إذا لمست قدم طالب الحصول على رخصة قيادة دراجة نارية الأرض أثناء السير.

- إذا كان تجنب الخطر الفعلي أو المحتمل نتيجة تدخل الفاحص شفوياً أو عملياً أثناء الفحص.

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