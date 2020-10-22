الامارات | توعية مرتادي الحدائق بمخاطر «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن توعية مرتادي الحدائق بمخاطر «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت شرطة أبوظبي مبادرة تثقيفية في منطقة مبزرة الخضراء في العين، للتوعية بمخاطر جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد-19) تحت شعار «#تنزه بأمان»، بالتعاون مع بلدية العين.
وتأتي المبادرة بهدف رفع مستوى الوعي لدى الجمهور بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتفادى الإصابة بالعدوى، أو التسبب في نقلها، وتشديد الضوابط والشروط على مرتادي الحدائق والمتنزهات.
وشارك في تنفيذ المبادرة قسما الشرطة السياحية، والخدمات الطبية، وتم وضع لافتات بالإجراءات الوقائية والاحترازية بلغات عدة.
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