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الامارات | توعية مرتادي الحدائق بمخاطر «كورونا»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت شرطة أبوظبي مبادرة تثقيفية في منطقة مبزرة الخضراء في العين، للتوعية بمخاطر جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد-19) تحت شعار «#تنزه بأمان»، بالتعاون مع بلدية العين.

وتأتي المبادرة بهدف رفع مستوى الوعي لدى الجمهور بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتفادى الإصابة بالعدوى، أو التسبب في نقلها، وتشديد الضوابط والشروط على مرتادي الحدائق والمتنزهات.

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وشارك في تنفيذ المبادرة قسما الشرطة السياحية، والخدمات الطبية، وتم وضع لافتات بالإجراءات الوقائية والاحترازية بلغات عدة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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