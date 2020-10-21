الامارات | 20 سنة الحد الأدنى لقيادة الشاحنات و21 للحافلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سنة الحد الأدنى لقيادة الشاحنات و21 للحافلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، بأنه يمكن للمواطنين والمقيمين الذين بلغوا السن القانونية ويمتلكون اللياقة الطبية المناسبة، الحصول على تصريح تعلم قيادة السيارات، والتقدم لطلب رخصة قيادة.

وأوضحت أن الحد الأدنى للسن المطلوب لإصدار رخصة قيادة يعتمد على نوع المركبة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للسن المطلوب للحصول على رخصة قيادة الدراجات الهوائية والمركبات الخاصة بأصحاب الهمم، 17 سنة، وللحصول على رخصة قيادة السيارات والمركبات الخفيفة، 18 سنة، وللحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة (الشاحنات) والجرارات، 20 سنة، وللحصول على رخصة قيادة الحافلات 21 سنة.

وأشارت إلى أنه للحصول على رخصة قيادة سيارة، يتوجب على المواطن أو المقيم أن يتقدم لدى إحدى المدارس المعتمدة لتعليم قيادة السيارات للحصول على الحصص التدريبية واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة، وبعد الانتهاء من جميع الحصص التدريبية واجتياز جميع الاختبارات، يمكن للمتقدمين من المواطنين والمقيمين الحصول على رخصة قيادة جديدة سارية لمدة سنتين، وبإمكان طالب رخصة القيادة أن يبدأ جميع الإجراءات من إحدى المدارس المعتمدة لتعليم القيادة.

وأوضحت أن رخصة القيادة تجدد لمدة 10 سنوات للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وخمس سنوات للمقيمين، مشيرة إلى أن دوائر المرور تقدم خدمة تجديد رخصة القيادة عبر الإنترنت.

ونوهت أنه يتوجب على تجديد رخصة القيادة، سداد الغرامات المرورية، وتفرض غرامة 10 دراهم شهرياً في حالة التأخر في تجديد رخصة القيادة لمدة تزيد عن شهر.

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي أقرت تعديلات على إجراءات منح وتجديد رخص القيادة في الدولة، إذ حددت صلاحية رخصة القيادة المجددة بـ10 سنوات للمواطنين، وخمس سنوات للمقيمين، فيما تكون صلاحية رخصة القيادة الجديدة، التي تصدر للمرة الأولى، لمدة سنتين.

وألزمت اللائحة السائقين بشرط الخلو من الأمراض التي قد تعيق أو تؤثر سلباً في قدرتهم على القيادة، بموجب شهادة من الجهات الصحية المختصة في الدولة.

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