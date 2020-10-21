الامارات | شرطة أبوظبي توعي زوار مبزرة الخضراء بالإجراءات الاحترازية لكورونا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت شرطة أبوظبي مبادرة تثقيفية بمنطقة مبزرة الخضراء في العين للتوعية بمخاطر جائحة فيروس كورونا "كوفيد19" تحت شعار تنزه بأمان وبالتعاون مع بلديةالعين. وتأتي المبادرة بهدف رفع مستوى الوعي لدى الجمهور بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحتزارية لتفادى الإصابة بالعدوى أو التسبب في نقلها وتشديد الضوابط والشروط لمرتادي الحدائق والمتنزهات بمنطقة العين بما يعزز سلامتهم. Advertisements وشارك في تنفيذ المبادرة قسم الشرطة السياحية وقسم الخدمات الطبية بالعين، ووضعت الشرطة السياحية لافتات تتضمن الإجراءات الوقائية والاحتزارية بعدد من لغات مع استخدام الرسوم التعبيرية لسهولة فهمها وتم توزيع اللافتات على مداخل الحدائق والمتنزهات بمنطقة العين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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