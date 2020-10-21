الامارات | «بلدية دبي» تخالف مؤسستين وتحذّر 55 لعدم الالتزام بإجراءات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تخالف مؤسستين وتحذّر 55 لعدم الالتزام بإجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي أنها خالفت مؤسستين جديدتين، أول من أمس، لعدم التزامهما بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجه جائحة «كورونا»، وحذرت 55 أخرى، خلال 2417 زيارة تفتيشية نفذها مفتشو البلدية.

وحسب البلدية، فإن نسبة التزام المؤسسات بلغت 98% من إجمالي المؤسسات التي خضعت للتفتيش، بواقع 2360 مؤسسة.

وأفادت بلدية دبي بأن فرق التفتيش التابعة لها تنفذ زيارات دورية، وزيارات مبنية على بلاغات المستهلكين، للتأكد من التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد، وبسلامة الغذاء، وتفرض الغرامات حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، موضحة أن الغرامات تختلف حسب نوع المخالفة، وتتضاعف بتكرارها.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها، للحد من انتشار «كورونا».

وطالبت المجتمع بضرورة التواصل على الرقم المجاني للبلدية 800900، للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء.

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إلى ذلك، واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي «كوفيد-19».

وتمت مخالفة خمس منشآت متنوعة أمس، شملت منشأة للوساطة في بيع العقارات، وصالوناً رجالياً، ووكيل سفر وسياحة، وتجارة مستحضرات التجميل، وفعالية رياضية مصرّحة من مجلس دبي الرياضي. وتمثلت التجاوزات المرتكبة في عدم ارتداء الكمامات من قبل العاملين فيها، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي. كما توزعت مواقع المنشآت المخالفة على المناطق التالية: ند راشد، الضغاية، البرشاء، المركز التجاري الأول.

من جهة أخرى، وجّهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تنبيهاً لأربع منشآت أخرى، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 787 محلاً.

اقتصادية دبي تخالف 5 منشآت وتنبه على 4 أخرى لعدم الالتزام بتدابير «كوفيد-19».

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