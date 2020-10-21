الامارات | «الإمارات اليوم» تهنئ «الاتحاد» بعيدها الـ 51

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم» تهنئ «الاتحاد» بعيدها الـ 51 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتقدم صحيفة «الإمارات اليوم» إلى الزميلة صحيفة «الاتحاد» بأحر التهاني بالعام الـ51 لصدورها، متمنية لها ولكل العاملين فيها المزيد من النجاح.
وقد واكبت الصحيفة خلال هذه الفترة الطويلة مسيرة العطاء والتنمية للدولة، حتى أصبحت واحدة من الدول المتقدمة والمتطورة على أكثر من صعيد، ووقفت حصناً منيعاً مدافعاً عن قضايا الوطن، وقضايا الأمة، وظلت خير معبّر عن هموم وطموح المواطن العربي أينما وجد، من خلال تجربة إعلامية متميزة شكلاً ومضموناً، ومواكبة لكل التطورات التي حصلت في الحقل الإعلامي. فهنيئاً للزميلة «الاتحاد» عيدها السنوي.
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