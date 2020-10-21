الامارات | توقيع مذكرة تفاهم بين «أحمد بن زايد الخيرية» ومركز «إسحق رابين»

شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين «أحمد بن زايد الخيرية» ومركز «إسحق رابين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومركز إسحق رابين، الذي يُعنى بالأعمال الإنسانية والتربوية والاجتماعية.

وتهدف المذكرة إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى جميع أطياف المجتمع، على اختلاف أديانهم، وهو ما يتماشى مع توجهات قيادة الإمارات، التي تنادي بالأخوة الإنسانية، وإعلاء قيم المحبة، وصولاً لتحقيق السلام العالمي.

وقع المذكرة عضو مجلس الأمناء والمدير التنفيذي لمؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، هشام عبد احميد احميد، وعن جانب مركز إسحق رابين، رئيسة المركز داليا رابين.

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يذكر أن مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أُنشئت في عام 2010 من قبل أخوة المغفور له بإذن الله تكريماً لسيرته العطرة والخيرة.

ومن أهم المشروعات، التي قامت بها مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: إعادة بناء وتشييد مركز طولكرم الصحي، بالضفة الغربية عام 2014، بالتعاون مع «الأونروا»، ويتألف من العديد من العيادات ومختبر، وتصل طاقة المركز الاستيعابية إلى 1000 مريض يومياً، ومبنى الشيخ أحمد بن زايد في مستشفى 57357 لمعالجة سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية، ويضم المبنى عدداً كبيراً من الأسرّة والأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة، ويقدم المركز المواد الطبية اللازمة لعلاج السرطان إلى 35 مركزاً طبياً في الجمهورية.

ومن المشروعات: مستشفى أحمد بن زايد آل نهيان للأمراض السرطانية في المملكة المغربية، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الحكومة المغربية، ويمتد على نحو 70 ألف متر مربع، وهو مجهز بأحدث الأجهزة الطبية عالمياً، ويضم مختبراً وغرف علاج إشعاعي، وغرف علاج كيميائي، وغرف التشخيص ومتابعة العلاج، وغيرها، ويقدم المستشفى خدماته إلى آلاف المرضى، من خلال برامج علاجية ووقائية، وتوفير الأدوية للمرضى والمحتاجين، ومستشفى الولادة والأمومة والأبحاث في أوزبكستان بالتعاون مع الحكومة الأوزبكية بطاقة استيعابية 140 سريراً في 100 غرفة، ويضم 30 عيادة متنوعة، ومركزاً تشخيصياً مع مختبرات متخصصة في مجال الفيروسات، ومركزاً مخصصاً للعزل الصحي للأطفال ضد الفيروسات، ومركز تطبيب عن بُعْد.

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