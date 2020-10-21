الامارات | 5476 مهمة للإنقاذ البري في دبي خلال 9 أشهر

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5476 مهمة للإنقاذ البري في دبي خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس قسم الإنقاذ البري في إدارة البحث والإنقاذ بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، المقدم عبدالله بيشوه، بأن فرق الإنقاذ البري نفذت 5476 مهمة متنوعة منذ بداية العام الجاري حتى 30 من سبتمبر الماضي، بينها مهام للتعامل مع سيارات عالقة في الرمال، ونقل سيارات إلى خارج الطريق، وفتح أبواب سيارات ومنازل ومصاعد، وحوادث طرق بسيطة، وحوادث سقوط وانحشار، وتأمين فعاليات.
ولفت إلى أن فرق الإنقاذ تعاملت مع 86 حادثاً منذ بداية العام الجاري، بينها حوادث سير وتصادم، وحوادث تدهور، وانحشار أشخاص في سيارات جراء حوادث السير أو داخل مصاعد.
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