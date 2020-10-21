الامارات | إلزام شركة تأمين بكلفة إصلاح 5 سيارات

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام شركة تأمين بكلفة إصلاح 5 سيارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شركة تأمين بسداد مبلغ 19 ألفاً و300 درهم، قيمة إصلاح خمس سيارات تضررت في حوادث سير من سيارات مؤمنة لديها، مع فائدة تأخيرية 4%.

وأظهرت تفاصيل القضية أن المدعية رفعت دعوى قضائية ضد شركة تأمين، موضحة أنها جهة تأمين على عدد خمس سيارات بموجب وثائق تأمين متعددة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، وتعرضت تلك السيارات لحوادث سير مختلفة من قبل سيارات مؤمنة لدى المدعى عليها تأميناً شاملاً، ومن ثم التزمت المدعية بتحمل تكاليف إصلاحها من الأضرار وذلك بمبلغ 19 ألفاً و300 درهم، ولما طالبتها بالسداد أخذت تماطل حتى امتنعت عن السداد ما حدا بالمدعية إلى رفع دعواها.

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وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليها أن تؤدى لها 19 ألفاً و300 درهم، وإلزامها بالفائدة التأخيرية 12% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعية مبلغ 19 ألفاً و300 درهم، مع فائدة تأخيرية 4% منذ صيرورة هذا الحكم نهائياً، وبما لا يجاوز أصل الدّين، وألزمت المدعى عليها بمصروفات الدعوى، و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

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