الامارات | 500 درهم غرامة عدم الالتزام بخط «قف»

شكرا لقرائتكم خبر عن 500 درهم غرامة عدم الالتزام بخط «قف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شرطة أبوظبي السائقين، ضمن حملة درب السلامة، من مخاطر عدم الالتزام بالتوقف الكلي عند خط «قف» في تقاطعات الطرق، لافتة إلى أن غرامتها 500 درهم.

وذكرت أن عدم التوقف الكلي عند خط «قف» قد يتسبب في وقوع حوادث تصادم خطرة، بسبب عدم قيام السائقين باستخدام التقاطعات وملتقيات الطرق بشكل صحيح.

وحثت السائقين على ضرورة إعطاء الأولوية للمركبات التي تسير على الطرق الرئيسة، وعلى المركبات القادمة من طرق غير رئيسة أو فرعية التوقف لإفساح المجال لتلك المركبات بالعبور.

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وأشارت إلى أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على السائقين غير الملتزمين بالتوقف الكلي عند خط «قف»، وذلك من أجل سلامتهم، حيث تبلغ غرامة عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور 500 درهم.

جدير بالذكر أن علامة التوقف أو خط «قف» عبارة عن خط متصل أبيض، حيث يجب التوقف التام عنده قبل استئناف السير عند التقاطعات، وإعطاء عبور الطريق للمركبات القادمة من الاتجاه الآخر، والوقوف التام عند دخول الشارع الرئيس، وعدم المرور إلى حين التأكد من خلو الطريق.

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