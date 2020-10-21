الامارات | بناء مسجد باسم رئيس إندونيسيا وإطلاق اسمه على شارع في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بناء مسجد باسم رئيس إندونيسيا وإطلاق اسمه على شارع في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببناء مسجد في حي السفارات في أبوظبي يحمل اسم الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، وإطلاق اسمه على شارع المعارض، أحد أهم شوارع العاصمة أبوظبي، تقديراً لصداقته المتينة مع دولة الإمارات، ولجهوده في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق التطلعات المشتركة من تعاون مثمر في عدد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والتنموية.

ودشّن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، شارع الرئيس جوكو ويدودو، تزامناً مع الذكرى السنوية لتولي ويدودو رئاسة الجمهورية.

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ويتميز شارع الرئيس جوكو ويدودو بموقعه في قلب منطقة الأعمال المركزية لإمارة أبوظبي، لوجود مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، الذي يستضيف فعاليات ومؤتمرات ومنتديات دولية رائدة يحضرها رواد وخبراء وزوار من العالم، إلى جانب المقار الرئيسة لعدد من أهم الشركات ومؤسسات الأعمال والجهات الحكومية. كما يمتاز الشارع بموقعه الاستراتيجي في حي السفارات، الذي يعتبر مركزاً رئيساً لعدد كبير من البعثات الدبلوماسية في أبوظبي.

وفي زيارة رسمية له إلى أبوظبي في بداية عام 2020، شهد الرئيس ويدودو وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، شملت مجالات التعليم والصحة والطاقة والموانئ والبيئة والزراعة والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون وتعزيزه في مختلف الجوانب.

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