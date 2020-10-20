الامارات | سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و"مركز "إسحق رابين"

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و"مركز "إسحق رابين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومركز إسحق رابين الذي يُعنى بالأعمال الإنسانية والتربوية والاجتماعية.

وتهدف المذكرة إلى تقديم المساعدات الإنسانية لجميع أطياف المجتمع على اختلاف أديانهم من يهود ومسيحيين ومسلمين، وهو ما يتماشى مع توجهات قيادة الإمارات الرشيدة التي تنادي بالأخوة الإنسانية وإعلاء قيم المحبة وصولاً لتحقيق السلام العالمي.

ووقع المذكرة سعادة هشام عبد احميد احميد عضو مجلس الأمناء والمدير التنفيذي لمؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وعن جانب مركز إسحاق رابين، داليا رابين رئيسة المركز.

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يذكر أن مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أُنشئت في عام 2010، وقد تم تأسيسها من قبل، سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان.

ومن أهم المشاريع التي قامت بها مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.. إعادة بناء وتشييد مركز طول كرم الصحي بالضفة الغربية في عام 2014 بالتعاون مع "الأونروا" ويتألف من العديد من العيادات ومختبر، وتصل طاقة المركز الاستيعابية إلى 1000 مريض يوميا..

ومبنى الشيخ أحمد بن زايد في مستشفى 57357 لمعالجة سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية، ويضم المبنى عددا كبيرا من الأسرّة والأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة، ويقدم المركز المواد الطبية اللازمة لعلاج السرطان إلى 35 مركزا طبيا في الجمهورية.. ومستشفى أحمد بن زايد آل نهيان للأمراض السرطانية في المملكة المغربية والذي تم انشاؤه بالتعاون مع الحكومة المغربية، يمتد على نحو 70000 متر مربع، وهو مجهز بأحدث الأجهزة الطبية عالميا، ويضم مختبر وغرف علاج إشعاعي وغرف علاج كيميائي وغرف التشخيص ومتابعة العلاج وغيرها، ويقدم المستشفى خدماته لآلاف المرضى من خلال برامج علاجية ووقائية وتوفير الأدوية للمرضى والمحتاجين.. ومستشفى الولادة والأمومة والأبحاث في أوزباكستان بالتعاون مع الحكومة الاوزبكية بطاقة استيعابية 140 سريرا في 100 غرفة، يضم 30 عيادة متنوعة، ومركزا تشخيصيا مع مختبرات متخصصة في مجال الفيروسات، ومركزا مخصصا للعزل الصحي للأطفال ضد الفيروسات، ومركز تطبيب عن بعد.

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