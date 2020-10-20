الامارات | تفاصيل ..الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ..الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبث صحيفة «الإمارات اليوم»، عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية، اليوم، حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة.

_ الحمادي: إجراء 769,096 فحصا على مستوى الدولة، كشفت عن زيادة بنسبة 15% في الحالات المؤكدة، ليبلغ عدد الحالات 8,986 حالة

_الحمادي: مقارنة بالأسبوع الماضي، ارتفع مجموع حالات الشفاء إلى نحو 10 آلاف حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 22 حالة، وبذلك أصبح معدل الوفيات 0.4% وهو من أقل النسب عالمياً.

_الدكتورة فريدة الحوسني: الارتفاع الملاحظ في عدد الإصابات في الدولة ليس باستثناء، وهو جزء من زيادة تشهدها معظم دول العالم، ومن المتوقع استمرار هذا الارتفاع في المرحلة المقبلة.

_الحوسني: يتوجب على جميع الأفراد وجميع المؤسسات تحمل المسؤولية والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، وباتباعنا تلك الإجراءات سنتخطى هذه المرحلة بنجاح ونضمن صحتنا وسلامة مجتمعنا.

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_الحوسني: في إطار الإجراءات المعمول بها بهدف العودة التدريجية للحياة الطبيعية، ولدعم الجهود العالمية للتصدي للفيروس، تحرص دولة الإمارات على أن تكون من الدول الرائدة في دعم تطوير اللقاح والمساهمة في مختلف التجارب السريرية.

_الحوسني: ثلاثة أهداف لتطوير اللقاح وهي أولاً: منع حدوث إصابة جديدة بالفيروس، وثانيًا: منع حصول مضاعفات خطيرة في حالة الإصابة، وثالثًا: الحد من قدرة الفيروس من الانتقال من الشخص المصاب إلى غيره.

_الحوسني: بسبب جائحة كوفيد-19، تم اختصار العديد من الخطوات العلمية والتجريبية وذلك من أجل المصلحة الأكبر والحد من انتشار العدوى، فيما عملية انتاج اللقاح في الأيام العادية تستغرق وقت أطول تمتد لعشرات السنين.

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