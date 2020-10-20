الامارات | جمارك جبل علي ينجز 103 ضبطيات خلال 8 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك جبل علي ينجز 103 ضبطيات خلال 8 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انجز مركز جمارك جبل علي، 103 ضبطيات خلال ثمانية أشهر من يناير إلى نهاية أغسطس الماضيين، من خلال عمليات المعاينة والتفتيش المتقنة للشحنات التجارية التي تصل إلى الميناء، وبلغ عدد عمليات التفتيش المنجزة في المركز خلال هذه الفترة 10474 عملية وبلغ عدد الحاويات التي خضعت للمسح بأجهزة الكشف الاشعاعي 14425 حاوية.

وتنوعت البضائع المحظورة التي تم ضبطها من قبل مركز جمارك جبل علي، حيث تمكن ضباط التفتيش الجمركي من تنفيذ ضبطية لخشب الصندل في شحنة تجارية مخالفة لاتفاقية تنظيم التجارة بالحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض «سايتس»، وشملت الضبطية 33930 كيلوجرام من خشب الصندل مخبئة في حاوية تجارية.

كما تم تنفيذ ضبطية لحبوب مخدرة داخل 32 صندوق مخبأة بين البضائع التجارية احتوت على 53760 حبة مخدرة، ونُفذت كذلك ضبطية لمادة ألبان كانت مخبأة في اكياس بلاستيكية وضعت بين البضائع التجارية.

وقال مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية، يوسف الهاشمي، إنه تم تطوير نظام المعاينة والتفتيش في المراكز الجمركية للوصول إلى أفضل النتائج في التصدي لمحاولات تهريب البضائع المحظورة، لافتاً إلى أن مركز جمارك جبل علي لديه ستة أجهزة فحص حاويات متطورة تصل قدرتها الاستيعابية فحص 900 حاوية في الساعة.

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وأوضح أن غرفة العمليات الجمركية الذكية في جبل علي توفر التسهيلات اللازمة لإنجاز عمليات المعاينة والتفتيش بسلاسة دون تأخير، وبما يسهل متابعة الحاويات ضمن الحرم الجمركي، من خلال ربط نظام الحجز الخاص بجمارك دبي بنظام موانئ دبي العالمية، لتمكين العملاء من حجز مواعيد التفتيش الجمركي مباشرة عند استلامهم الرمز الإلكتروني الذي تصدره موانئ دبي العالمية للحاويات في جبل علي، ما يوفر على العملاء الوقت والجهد في حجز مواعيد التفتيش.

وأفاد مدير أول التفتيش الجمركي في مركز جمارك جبل علي، أحمد الجمري، بأن «جهودنا تتركز في التفتيش الجمركي بالمركز على تحقيق أفضل النتائج من خلال تخطي كل المصاعب الناجمة عن تحديات وباء (كوفيد 19) لكي نؤمن الحماية للمجتمع من مخاطر البضائع المحظورة، ولذلك نعمل على تطوير قدرات ضباط التفتيش الجمركي من خلال المتابعة المستمرة والتدريب المتواصل على أحدث أساليب وطرق التفتيش وعبر استخدام أفضل التقنيات والأجهزة التي نطورها باستمرار لمواكبة التطبيقات الذكية المتقدمة لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي».

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