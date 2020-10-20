الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين زكي نسيبة رئيسا أعلى لجامعة الإمارات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم 156 لسنة 2020 بشأن تعيين معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة رئيسا أعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة . ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. Advertisements ويشغل زكي أنور نسيبة حاليا منصب وزير دولة في حكومة الإمارات العربية المتحدة المُكلف بالدبلوماسية العامة والثقافية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وقد تقلد العديد من المناصب البارزة لدى حكومة دولة الإمارات منذ عام 1968، وأسهم في إنشاء جامعة السوربون في أبوظبي، وله حضوره البارز في المشهد الثقافي الإماراتي، وحاز على العديد من الجوائز، وانتخب هذا العام عضوا في الأكاديمية الأمريكية المرموقة للفنون والعلوم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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