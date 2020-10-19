الامارات | مجلس الوزراء يعتمد قراراً بالمصادقة على الاتفاق الإبراهيمي للسلام

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعتمد قراراً بالمصادقة على الاتفاق الإبراهيمي للسلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بالمصادقة على الاتفاق الإبراهيمي للسلام، معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، ويوجه بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق.

وأعرب مجلس الوزراء عن ثقته في أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام سيشكّل رافداً من روافد السلام والاستقرار لدعم طموحات شعوب المنطقة، ويعزز من سعيهم الحثيث لتحقيق الرخاء والتقدم، خاصةً وأنه يمهد لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والمعرفية.

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