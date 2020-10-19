الامارات | "بلدية دبي" تغلق صالوناً ومقهى خالفا إجراءات مواجهة "كورونا" أمس

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تغلق صالوناً ومقهى خالفا إجراءات مواجهة "كورونا" أمس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت بلدية دبي 6 مؤسسات جديدة، أمس، لعدم التزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجه فيروس كورونا، وحذرت 76 أخرى، خلال ألفين 530 زيارة تفتيشية نفذها مفتشي البلدية أمس.

وحسب البلدية فإن نسبة التزام المؤسسات أمس، بلغ 97% من إجمالي المؤسسات التي خضعت للتفتيش، بواقع ألفين 446 مؤسسة.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها، للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا».

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وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي، لتكون مترين بين الأشخاص، وقياس درجات الحرارة للعاملين بشكل دوري، خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين، في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول.

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