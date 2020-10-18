- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شاب هدد رجال الشرطة في دبي عبر «سوشيال ميديا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة دبي القبض على شاب نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يسب فيه الشرطة، ويوجه عبارات تهديد ووعيد لرجاله، بحسب شرطة دبي التي أشارت إلى إحالة الشاب المتهم إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات معه.
وأفادت بأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص في مادته رقم 20 على أن «يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية، وإذا وقع السب أو القذف بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | القبض على شاب هدد رجال الشرطة في دبي عبر «سوشيال ميديا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.