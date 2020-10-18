الامارات | حملة مرورية لمخالفة عدم استخدام الأضواء على طرق أم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مرورية لمخالفة عدم استخدام الأضواء على طرق أم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، العقيد سعيد عبيد بن عران: إن «الإدارة أطلقت حملة مرورية لمخالفة السائقين الذين لا يستخدمون أضواء المركبات الأمامية والخليفة وأضواء تغيير الاتجاه في مختلف مناطق الإمارة الداخلية والخارجية، حيث تعتبر مخالفات عدم استخدام الأضواء على الطرقات من أكبر المخالفات التي رصدتها دوريات المرور في إمارة أم القيوين خلال الفترة الماضية».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أنه سيتم تطبيق المادة رقم 87 من قانون السير والمرور التي تنص على مخالفة عدم صلاحية إضاءة المركبة بـ400 درهم وست نقاط، كما تنص المادة 88 من القانون على مخالفة عدم صلاحية إشارات تغير الاتجاه، وعدم وجود ضوء في الإنارة الخليفة للمركبات، بقيمة 400 درهم ونقطتين.

وأضاف بن عران أن الإدارة أطلقت حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ودوريات المرور المتواجدة على الطرقات خلال الأسبوعين الماضيين من أجل توعية السائقين بأهمية استخدام الأضواء الأمامية والخلفية وتغيير الاتجاه على الطريق، وقررت فور انتهاء الحملة تطبيق القانون على المركبات المخالفة من أجل الحد من وقوع الحوادث المرورية الناتجة عن عدم استخدام أضواء المركبات.

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وأشار إلى أن استخدام أضواء المركبات على الطرقات من شأنه أن يمكن السائقين من رؤية المركبات الأخرى من جهة الأمام الطريق أو من الخلف، وتخفيض السرعة عند رؤية أضواء المركبات الأخرى وأضواء تغيير الاتجاه، وعدم استخدام الأضواء يؤدي لوقوع حوادث مرورية وإرباك حركة السير والمرور.

وأوضح أن معظم المخالفات التي تم رصدها أخيراً من دوريات المرور عبر نقاط التفتيش على الطرقات، تمثلت في عدم استخدام أضواء المركبات، نتيجة لتجاهل بعض السائقين لأهميتها أو لتعطلها وعدم قيام أصحاب المركبات بتفقدها بشكل مستمر، مضيفاً أن بعض السائقين يتجاهل صيانة أضواء المركبات فور تعطلها.

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