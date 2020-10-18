الامارات | 22 خدمة إضافية لتعزيز «سالك» عبر «دبي درايف»

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 خدمة إضافية لتعزيز «سالك» عبر «دبي درايف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إضافة 22 خدمة جديدة على تطبيق «دبي درايف» خاصة بنظام التعرفة المرورية «سالك» في إمارة دبي، وذلك في إطار حرصها على تطوير الخدمات وتسهيلها للمتعاملين توفيراً للوقت والجهد، وبما يدعم استراتيجية حكومة دبي للتحول الرقمي وتحسين تجربة المتعامل.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة المهندسة ميثاء بن عدي: إن «الخدمات الجديدة تتضمن تسع خدمات رئيسة و13 فرعية، وتشمل توفير لوحة تحكم لاستعراض أحدث النشاطات المُختصرة على الحساب الخاص بالمتعامل، منها الرصيد الحالي وإعادة شحن حساب سالك، وكذلك خدمة إدارة المخالفات، وإمكانية حذف أو إضافة المركبات دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة أو الاتصال بمركز «سالك».

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وأضافت: «يتيح هذا التحديث عرض رحلات سالك وتحميلها، وعرض المركبات المسجلة، كما تتوفر خدمة الاستعلام عن رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي، وأيضاً إمكانية المتعامل في تحديث رقم الهاتف، وعرض معلومات عامة عن نظام سالك مثل قنوات تعبئة رصيد سالك ومراكز إسعاد المتعاملين».

وأكدت أن خدمات سالك الجديدة التي أُضيفت إلى تطبيق «دبي درايف»، تأتي في إطار التزام الهيئة بمبادرة المدينة الذكية وفقاً لتوجهات الحكومة، ونحرص على تجسيدها ودعمها، مشيرة إلى أنه تمت دراسة جميع احتياجات وتوقعات الجمهور ضمن العديد من ورش العمل لتطوير خدمات سالك الإلكترونية الحالية بشكل يجعل الوصول إلى الخدمة يتم بشكل سهل وبسيط وفي جميع مستخدمي النظام، الأمر الذي يحقق الرؤية الجديدة لهيئة الطرق والمواصلات المتمثلة بـ«الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام».

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