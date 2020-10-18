الامارات | "الصحة": 1215 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 115 ألفاً و293 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، كما كشفت عن 1215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1162 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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