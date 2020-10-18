سامسونج تطلق هاتفها الجديد Galaxy S20 FE في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات، اليوم، عن توفر هاتفها الجديد Galaxy S20 Fan (FE)، الذي يُعد أحدث إضافات الشركة إلى عائلة الهواتف الذكية، عبر متاجر العلامة التجارية ومتاجر التجزئة الكبرى المعتمدة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تصميم هاتف Galaxy S20 FE بناء على توصيات مستخدمي سامسونج، حيث تم دمج ميزات مختارة من سلسلة Galaxy S20 مع التصميم المبتكر الذي يوفر مظهراً جديد كلياً- بسعر تنافسي.

وتعليقاً على الإطلاق قال عثمان البورا، رئيس قسم مجموعة الأجهزة النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: " تتميز سامسونج برؤيتها الرائدة والتزامها بتعزيز الإلهام لدى المستخدمين عبر تزويدهم بأحدث التقنيات والمنتجات والتصاميم المبتكرة التي تثري حياتهم وترتقي بقدراتهم على نحو يومي. ولضمان تحقيق المزيد من الريادة في هذا الاتجاه، قررنا اعتماد منهجية جديدة في تصميم الهواتف، استناداً إلى توصيات المستخدمين وتلبية لاحتياجاتهم، ومن هنا تم استخدام عبارة "إصدار المعجبين"Galaxy S20 Fan Edition. ونعتقد أننا استطعنا عبر تبني هذا النهج والاستجابة لآراء المستخدمين، إعادة تعريف تجارب العملاء، عبر إعطاء الأولوية لتوفير الأجهزة والميزات التي يحتاجون إليها في عالم اليوم. ونتطلع قدماً خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لمتابعة التأثير الايجابي للهاتف الجديد على حياة المستخدمين."

يتميز هاتف Galaxy S20 FE بالعديد من ابتكارات الكاميرا المميزة لجهاز Galaxy S20، مثل تقنية الذكاء الاصطناعي التي توفر الضوء للصور التي يتم إلتقاطها في البيئات المظلمة، وميزة التكبير / التصغير المتطورة بمعدل 30 ضعفاً التي تتيح الاقتراب بشكل كبير من الهدف لالتقاط صور واضحة بأدق التفاصيل، وميزة اللقطة الواحدة لتمكين المستخدمين من مشاركة الصور واللقطات المفضلة لديهم مباشرة على صفحات التواصل الاجتماعي. كما تم تزويد هاتف Galaxy S20 FE بذات الشاشة التي تم استخدامها في مجموعة Galaxy S20، حيث لاقت شعبية واسعة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز . ويضمن الهاتف للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو والصور والاستمتاع بممارسة الألعاب بشكل لم يسبق له مثيل. وزودت سامسونج هاتف Galaxy S20 FE ببطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، مع ميزة الشحن فائق السرعة، إضافة إلى ميزة مقاومة الماء والغبار والمتوافقة مع المعيار الدولي IP68. وفي حال تعرض الهاتف لأي حادث عرضي، فلا داعي للقلق بفضل خدمة الرعاية Samsung Care+ التي تقدم الدعم والصيانة سواء عند تعرض الشاشة للتصدع أو التلف من الماء أو عند حدوث أي مشكلة في البرمجيات أو كان هناك حاجة لاستبدال البطارية. وسيحصل كل من يشتري الجهاز على + Samsung Care لمدة عام واحد، ما يعزز راحة بال المستخدمين. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2020.

قم بتصوير العالم من حولك أينما كنت

تدرك سامسونج اهتمام المستهلكين في عالم اليوم بالحصول على الأجهزة الذكية التي تمكّنهم من إنشاء المحتوى المميز ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن أنفسهم. من هنا تم تزويد هاتف Galaxy S20 FE بكاميرا سيلفي مبتكرة بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا احترافية تتيح للمستخدمين التقاط صور فائقة الدقة والجودة للعالم من حولهم، أينما كانوا وفي أي وقت كان. ومع مستشعرات الصور الكبيرة في Galaxy S20 FE بما في ذلك تقنيتي tetra-binning والمعالجة متعددة الإطارات، يمكن للمستخدمين التقاط صور أكثر دقة وحيوية - حتى في بيئات الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية التكامل المدعومة بالذكاء الاصطناعي على اكتشاف وإزالة أي تشويش في الحركة ليقترح أفضل اللقطات والصور. وبالتالي فقد باتت عمليات التحرير والمشاركة أسهل من أي وقت مضى، حيث بات بإمكان المستخدمين القيام بالأمرين في الوقت الفعلي وعلى نحو احترافي.

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تفاعلات سلسة عند استخدام الهاتف واللعب

تعد الهواتف الذكية حالياً، جزء لا يتجزأ من حياة الناس اليومية، الأمر الذي يتطلب استمراريتها في العمل دون انقطاع، لذا قامت سامسونج بتجهيز Galaxy S20 FE بمعالج متقدم وتقنية اتصال فائقة السرعة من الجيل الخامس أو الرابع بحسب طراز الهاتف، لتوفير تجربة اتصال أكثر سلاسة ودون انقطاع لضمان استمرارية العمل واللعب. ويُعد Galaxy S20 FE الجهاز المثالي لناحية الاستجابة للتفاعلات، وذلك بفضل شاشة مسطحة FHD + Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة وشاشة Infinity-O بدقة 1080 × 2400، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، الأمر الذي يوفر للمستخدمين القدرة على مشاهدة مقاطع الفيديو والصور والاستمتاع بممارسة الألعاب بشكل لم يسبق له مثيل. كما سيستمتع مستخدمي الهاتف من الطراز المتوافق مع تقنية الجيل الخامس، بتجارب الألعاب المتقدمة بفضل الإمكانات التي توفرها التقنية المتطورة.

طاقة فائقة على نحو غير مسبوق

يعتبر القلق بشأن نفاد بطارية الهواتف الذكية في الأوقات الحرجة، من أسوأ التجارب التي اعتدنا عليها جميعاً على مر السنين. لهذا السبب زودت سامسونج هاتف Galaxy S20 FE ببطارية ذكية تعمل على مدار اليوم بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، مع ميزة الشحن فائق السرعة وخاصية مشاركة الطاقة لاسلكياً PowerShare، لتوفير راحة البال للمستخدمين.

ويتوفر هاتفGalaxy S20 FE بإصدارين أحدهما يتوافق مع تقنية الجيل الرابع والآخر مع تقنية الجيل الخامس، بسعر 2499 درهم و 2699 درهم على التوالي. ويتوفر إصدار الجيل الرابع بألوان الأحمر السحابي والبرتقالي السحابي ولافندر السحابي والأخضر السحابي والأزرق السحابي والأبيض السحابي، بينما يتوفر الإصدار المتوافق مع الجيل الخامس بألوان لافندر السحابي والأزرق السحابي والأبيض السحابي.