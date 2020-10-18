الامارات | إحالة موظفين استوليا على مبالغ تخص مؤسسة عامة إلى "جنايات دبي"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي متهمين من الجنسية العربية يعملان في أحد البنوك الوطنية الى محكمة الجنايات بعد استغلال وظيفتهما والاستيلاء على أموال المؤسسة التي يعملان بها، حيث استولى الأول على واحد واربعين ألفا ومئة وأربعة وستين درهما والثاني على ثمانية وعشرين ألفا ومئتين وعشرين درهما مستغلين طبيعة عملهما المتمثلة في استلام الغرامات تانقدية من المسافرين المغادرين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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