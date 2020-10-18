الامارات | "بلدية دبي" تغلق مقهيين وتخالف 5 مؤسسات لمخالفة إجراءات "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تغلق مقهيين وتخالف 5 مؤسسات لمخالفة إجراءات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي مقهيين في منطقة القوز، وخالفت 5 مؤسسات أخرى، لعدم التزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس"كورونا"، وحذرت 46 أخرى، خلال ألفين و258 زيارة تفتيشية نفذها مفتشو البلدية أمس.

وحسب البلدية، فإن نسبة التزام المؤسسات، أمس، بلغت 98% من إجمالي المؤسسات التي خضعت للتفتيش، بواقع ألفين و205 مؤسسة.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس "كورونا".

Advertisements

وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي، لتكون مترين بين الأشخاص، وقياس درجات الحرارة للعاملين بشكل دوري خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين، في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news