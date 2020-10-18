الامارات | إنقاذ 4 أشخاص تائهين في صحراء الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 4 أشخاص تائهين في صحراء الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت الجهود المشتركة لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والإسعاف الوطني ودورية من شرطة الشارقة ووحدة الإنقاذ في شرطة دبي، في إنقاذ 4 أشخاص آسيويين تقطعت بهم السبل في منطقة صحراوية "بنك روك" بالشارقة تبعد عن منطقة الهباب "دبي" بنحو 45 دقيقة بالسيارة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي، "بمجرد استغاثة المجموعة التائهة واستقبال بلاغهم، تحركت وحدات إسعاف المناطق الخارجية في كل من الإسعاف الوطني وإسعاف دبي، وتوجهوا على الفور إلى مكان الاحداثيات، حيث تبين لفريق المسعفين المشترك أن الأشخاص التائهين في منطقة جبلية وعرة، وان الوصول اليهم ليس بالامر اليسير".

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وقال المدير التنفيذي للاسعاف الوطني أحمد الهاجري: "رافقت المسعفين دورية شرطة الشارقة ووحدة للإنقاذ من شرطة دبي إلى منطقة العمليات، وتبين أن مكان الحادث بعيد نسبياً وغير محدد بدقة، نظراً لضعف الإرسال في هذه المنطقة النائية"، وتواصل المسعفون مع المبلغ مرة أخرى فارسل احداثيات المكان مجدداً، وهو اقرب نقطة لهم على نظام الخرائط واتفقوا مع المبلغ على الالتقاء في المكان الأقرب لهم وهو ما حدث بالفعل.

وأوضح مدير إدارة عمليات الإسعاف في إسعاف دبي مشعل جلفار: "التقى التائهون عند النقطة التي حددوها مع فريق الإسعاف المشترك واستلم فريق المسعفين 3 حالات بسيطة والرابعة متوسطة تعاني من إصابة كبيرة في الظهر، حيث تعود لامرأة آسيوية، فتم اسعافها سريعاً وتماثلت للشفاء، وتم تسليمها للاسعاف الوطني، وتبين أن الحالات الثلاثة الأخرى لا تحتاج للنقل وأنهم لايعانون من إصابات فتم طمأنتهم وقياس العلامات الحيوية وهم جميعاً بخير.

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