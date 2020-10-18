الامارات | «طرق دبي» تستأنف خدمة حافلات القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تستأنف خدمة حافلات القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استئناف تشغيل خدمة الخطوط الأربعة للحافلات الناقلة لضيوف القرية العالمية في موسمها الجديد 2020 - 2021، الذي تحتفل به الوجهة العائلية بذكرى اليوبيل الفضي، والرحلات السياحية على متن العبرات الكهربائية داخل الوجهة، بالتزامن مع انطلاق الموسم الـ25 اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أحمد هاشم بهروزيان: «سنراعي التطبيق الأمثل للإجراءات الصحية الاحترازية على متن الحافلات وفي المحطات، لتفادي انتشار الإصابة بفيروس (كورونا) بين الركاب والسائقين والعاملين في المحطات، والخطوط الأربعة للحافلات هي: الخط (102) المنطلق من محطة مترو الراشدية والخط (103) المنطلق من محطة مترو الاتحاد، والخط (104) المنطلق من محطة حافلات الغبيبة، والخط (106) المنطلق من محطة مترو مول الإمارات».

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وأضاف: «سنستخدم في نقل الركاب من المحطات المذكورة إلى القرية العالمية وبالعكس، الحافلات الفاخرة نوع (فولفو) بدلاً من الحافلات العادية هذه المرة، حيث تمتاز هذه الحافلات بتوفير الراحة التامة والرفاهية للركاب، والأمان العالي، ما يُضفي على رحلة التنقل من القرية العالمية وإليها المزيد من المتعة وقضاء أسعد الأوقات، خلال الموسم السياحي الجديد، بين الأفراد والعائلات».

وعن التنقل بالعبرات في القرية العالمية، قال بهروزيان: «لقد اعتمدنا كذلك خطة تشغيل ثلاث عبرات تعمل بالطاقة الكهربائية لخدمة ضيوف القرية العالمية للموسم الحالي، حيث لاقت هذه الخدمة إقبالاً كبيراً طوال المواسم الـ10 الماضية للقرية».

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