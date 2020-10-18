الامارات | تطبيق «منصة ألف» في المدارس الحكومية

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق «منصة ألف» في المدارس الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم تطبيق «منصة ألف» في المدارس الحكومية، بهدف تطوير منظومة تعليمية رقمية إماراتية، قادرة على استيعاب المتغيرات والتأثيرات التي خلفتها جائحة «كورونا»، وتحويل التحديات التي تواجه نُظم التعليم عن بُعد إلى فرص واعدة.

وستطلق شركة ألف للتعليم منصتها المبتكرة «منصة ألف» للعام الدراسي الجاري، بـ196 مدرسة في دبي والشارقة وعجمان، وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، ضمن سياق زمني يمتدّ على مراحل تنتهي في ديسمبر المقبل.

وتهدف الوزارة وشركة «ألف للتعليم» إلى رفد المنظومة التعليمية بأحدث ما توصل إليه التعليم الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لتعزيز آفاق التعليم الذكي في الإمارات، القائم على خدمات تعليمية مرموقة للطلاب تلبي احتياجاتهم الفردية، وتغرس في نفوسهم الالتزام تجاه مجتمعهم.

ومن المقرر استخدام «منصة ألف» للتعليم في تدريس ست مواد دراسية، هي: اللغة العربية والرياضيات والعلوم، والتربية الإسلامية والتربية الاجتماعية واللغة الإنجليزية، من الصف الخامس إلى الصف التاسع، ليستفيد من هذا التوسع 40 ألف طالب إضافي.

وسيتم توفير برامج أكاديمية تساعد المدرسين والطلاب على تنفيذ استراتيجية التعلم الذاتي.

وستعقد «شركة ألف» ندوات افتراضية شهرية لتغطية مزايا المنصة، وتسليط الضوء على الممارسات التي تعطي زخماً إضافياً للعملية التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس عبدالرحمن الحمادي، أن هناك خطوات عملية يجري اتخاذها في مدى زمني واستراتيجي مدروس، يراعي احتياجات ومتطلبات كل مرحلة في مسيرة التعليم في الدولة.

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بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم، جيفري ألفونسو، إن المنصة تمكّن الطلاب من متابعة مساقاتهم الدراسية، وتساعد المعلمين من خلال خاصية جمع البيانات في الوقت الفعلي عن أداء الطلبة ومدى فهمهم للمحتوى، والوقت المستغرق في كل درس، ما يمكّن المعلم من فهم نقاط الضعف الخاصة بكل طالب.

وتوفر شركة «ألف للتعليم» دورات تدريبية لـ4000 مدرس و600 مشرف، لدعم معارفهم الإدارية والفنية في التعامل مع المنصة، واستخدامها بطريقة تتيح لهم الحصول على البيانات الفورية، وتشكيل صورة متكاملة عن الطلاب وقدراتهم، ووضع تقييم حقيقي ودقيق لاحتياجاتهم، بما يقدم لهم الدعم والمساندة لتحسين تحصيلهم التعليمي.

وقد أطلقت الشركة المنصة الذكية «ألف» عام 2017، واستفاد منها ما يقرب من 100 ألف طالب بـ150 مدرسة حكومية في أبوظبي، ومدرسة حكومية في الفجيرة، وأكثر من 77 مدرسة خاصة في الإمارات، إضافة إلى عملياتها التشغيلية خارج الدولة، وتحديداً في سبع مدارس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدرسة في كندا.

6 مواد دراسية

تستخدم منصة «ألف للتعليم» لتدريس ست مواد دراسية، هي:

اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، التربية الإسلامية، التربية الاجتماعية، اللغة الإنجليزية.

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