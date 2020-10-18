الامارات | سداد خدمات شرطة أبوظبي رقمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن سداد خدمات شرطة أبوظبي رقمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اتفاقية مع هيئة أبوظبي الرقمية، بشأن استخدام منصة «سداد أبوظبي»، لإتمام عمليات الدفع الرقمي لجميع خدماتها.

يأتي توقيع الاتفاقية مع بنك أبوظبي الأول، الشريك الاستراتيجي لمنصة «سداد أبوظبي»، في إطار مبادرات التحول نحو المحافظ الرقمية كبديل للدفع النقدي، وفي سياق جهود حكومة أبوظبي الرامية لتسريع عجلة التحول الرقمي، وابتكار مزيد من الحلول والخدمات الرامية إلى تسهيل حياة سكان الإمارة.

وتشكل المنصة، التي تم إطلاقها، أخيراً، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة (تم)، أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة للخدمات الحكومية في أبوظبي، وتوفر طريقة دفع جديدة كلياً، تتميز بسهولة استخدامها ومستواها العالي من الأمان. كما أنها تتيح للمتعاملين سداد رسوم الخدمات الحكومية رقمياً، في أي وقت ومن أي مكان.

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وتأتي المنصة في إطار الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي للارتقاء بجودة حياة الناس، وتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.

وتقدم منصة «سداد أبوظبي» العديد من المزايا للمستخدمين، فهي تضمن لهم سهولة تحويل المدفوعات، وتسهم في تعزيز قدرة متعاملي شرطة أبوظبي على الانتقال والتحول والتواصل مع المنصة الرقمية بشكل فعال، وتعددية قنوات الدفع مقابل الخدمات التي تقدمها الشرطة، فضلاً عن ميزة توافر خدمات لأطراف أخرى تتطلب تطبيق ميزة الاسترداد الآلي، والخصومات الفردية والتسويات المتعددة.

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