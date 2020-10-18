الامارات | «مرور دبي» تضبط 370 دراجة هوائية وكهربائية في أسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور دبي» تضبط 370 دراجة هوائية وكهربائية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، العقيد جمعة سالم بن سويدان، إن حملة الدراجات الهوائية والكهربائية في منطقة ديرة، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 370 دراجة مخالفة لقواعد السير والمرور.

وأشار إلى أن الحملات التي نظمتها إدارة دوريات ديرة في مناطق الاختصاص، لضبط الدراجات الهوائية والكهربائية المخالفة لقواعد السير، كانت تهدف إلى الحد من الوفيات والإعاقات والإصابات الناجمة عن حوادث تلك الدراجات، التي غالباً ما تُعرّض قائديها لحوادث الاصطدام، خصوصاً أولئك الذين يسيرون عكس اتجاه السير، وعلى الأرصفة في الأسواق التجارية، وبين الأزقة الضيقة، فيعرّضون بذلك حياتهم وحياة المارة إلى الخطر، بالإضافة إلى تجاوزاتهم عند قيادتها على الطرق، وعبورهم الشوارع بطريقة خطرة جداً، والتنقل بالدارجة من شارع إلى آخر عبر الجزيرة الفاصلة لاتجاهي الشارع العام. وأوضح أن أغلب الشوارع والمناطق التي شهدت ارتكاباً للمخالفات تمثلت في شارع عمّان، وشارع الخليج، وسوق الخضار والفواكه، ومدينة دبي العالمية، ومنطقة القصيص، ومنطقة المرقبات، ومنطقة نايف، وأخيراً منطقة العمال.

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