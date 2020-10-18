الامارات | إغلاق 5 مؤسسات في دبي لعدم التزامها بإجراءات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 مؤسسات في دبي لعدم التزامها بإجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت بلدية دبي 10 مؤسسات غير غذائية، منها نوادٍ رياضية وصالونات ومغاسل ملابس، وغيرها، لعدم التزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، خلال يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، وأغلقت خمس مؤسسات مخالفة، وحذرت 152 أخرى، خلال 2691 زيارة تفتيشية.

وحسب البلدية، فإن نسبة التزام المؤسسات راوحت بين 78 و98%، من إجمالي المؤسسات التي خضعت للتفتيش، وشملت قائمة الإغلاقات مركزَيْ لياقة بدنية، ومركزَيْ تدليك، إضافة إلى صالون واحد.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا». وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي، لتكون مترين بين الأشخاص، وقياس درجات الحرارة للعاملين بشكل دوري خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين، في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول.

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إلى ذلك، ضبطت لجنة التفتيش على السكنات العمالية بإدارة المهام الخاصة، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أكثر من 21 ألف مخالفة، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، في إطار الحملة التفتيشية الواسعة النطاق، التي تنفذها اللجنة، واستهدفت من خلالها سكنات العمال في مختلف المناطق بمدينة الشارقة، والتي تأتي ضمن الجهود الوقائية والتدابير الاحترازية المكثفة، التي تقوم بها الجهات المختصة بالدولة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبين مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، أن لجنة التفتيش على السكنات العمالية (بإدارة المهام الخاصة) تمكنت من رصد 21 ألفاً و157 مخالفة احترازية في إمارة الشارقة، خلال الفترة من 20 مايو وحتى 1 من أكتوبر الجاري، منها 6959 مخالفة، تم رصدها في المناطق الصناعية بالإمارة، بواسطة دورياتها التي تسيرها على مدار الساعة لدعم جهود الجهات المختصة بمتابعة مدى التزام فئات المجتمع بالمعايير والإجراءات الاحترازية.

بلدية دبي حذرت 152 مؤسسة، خلال 2691 زيارة تفتيشية، للتأكد من التزامها بإجراءات مواجهة «كورونا».

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