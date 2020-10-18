الامارات | 1538 إصابة جديدة بـ «كورونا» و4 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1538 إصابة جديدة بـ «كورونا» و4 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 130 ألفاً و567 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي للاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1538 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 114 ألفاً و387 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة مصابين، نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 459 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. وأعلنت الوزارة عن شفاء1411 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 106 آلاف و354.

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