الامارات | أحمد الفلاسي يتواصل مع ذوي "فتى الزرقاء" بالأردن ويتكفل بعلاجه

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفلاسي يتواصل مع ذوي "فتى الزرقاء" بالأردن ويتكفل بعلاجه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد الفائز بجائزة «صنّاع الأمل»، أحمد الفلاسي، بأنه تواصل مع شركة متخصصة في الأطراف الاصطناعية في ألمانيا، لتوفير أطراف لفتى "الزرقاء" بالمملكة الأردنية، مضيفاً: " اتفقت مع الشركة على شراء أطراف أعلى جودة وتمتاز ب14حركة، رغم ارتفاع سعرها، وتم بالفعل تحويل المبلغ المطلوب للشركة في ألمانيا".

وقال ل"الإمارات اليوم": "حالياً الفتى في مرحلة تلقي العلاج وإجراء الفحوصات، وسيتم لاحقاً إجراء العملية له، وتركيب الأطراف الاصطناعية والعين"، مشيراً إلى أنه تمكن، أخيراً، من التواصل مع فتى "الزرقاء" في الأردن، ووالدته وجدته، وأبدى لهم استعداد بتكلفه بتحمل رسوم الأطراف الاصطناعية له.

وتابع: «أعمل منذ فترة طويلة على التطوع والتبرع بالمستلزمات الطبية. وعندما سمعت بحادثة الشاب، حاولت الاتصال بذويه حتى أتبرع له بالأطراف الاصطناعية، مهما كانت كلفتها»، لافتاً إلى أنه يتواصل بشكل مستمر مع مسؤولي مصانع أطراف اصطناعية في الصين، ويمكنه توفير ما يلزم الشاب منها حتى يعود إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي.

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وكانت الجريمة البشعة التي تعرض لها الفتى في محافظة الزرقاء، شغلت الرأي العام الأردني، إذ أقدم مجموعة من الأشخاص على بتر ساعدي الحدث البالغ 16 عاماً، وفقء إحدى عينيه بوحشية شديدة.

وتفاعل المجتمع الأردني مع الجريمة البشعة. كما تابع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تفاصيلها، حتى لحظة القبض على الجناة.

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