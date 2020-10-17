الامارات | شرطة الشارقة تضبط 21 ألف مخالفة للتدابير الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تضبط 21 ألف مخالفة للتدابير الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت لجنة التفتيش على السكنات العمالية بإدارة المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أكثر من"21" ألف مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، في إطار الحملة التفتيشية واسعة النطاق التي تنفذها اللجنة واستهدفت من خلالها سكنات العمال في مختلف المناطق بمدينة الشارقة التي تأتي ضمن الجهود الوقائية والتدابير الاحترازية المكثفة التي تقوم بها الجهات المختصة بالدولة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبين مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور أن لجنة التفتيش على السكنات العمالية (بإدارة المهام الخاصة) تمكنت من رصد "21" ألف و157 مخالفة احترازية في إمارة الشارقة، خلال الفترة من 20 مايو ، وحتى 1 من أكتوبر الجاري، منها "6" آلاف و959 مخالفة تم رصدها في المناطق الصناعية في الإمارة، وذلك بواسطة دورياتها التي تسيرها على مدار الساعة لدعم جهود الجهات المختصة بمتابعة مدى التزام فئات المجتمع بالمعايير والإجراءات الاحترازية.

وأثنى على تضافر الجهود والتنسيق القائم بين فرق العمل المختلفة، وخاصة مع بلدية الشارقة، والدائرة الاقتصادية، بمتابعة الأنشطة التجارية في المناطق الصناعية وغيرها من المناطق، وتنبيه العاملين فيها بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية، ومخالفة أصحاب المحال التجارية غير الملتزمة بالاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها منهاعدم ارتداء الكمامات، أو عدم ترك مسافة التباعد الجسدي، أو تجاوز النسبة المحددة للركاب، وذلك من خلال التفتيش الميداني سواء من الدوريات الشرطية أو الدوريات المدنية الاخرى التابعة للجهات المذكورة.

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وأكد العميد الناعور حرص الجهات المختصة بشرطة الشارقة على مواصلة العمل بتنفيذ البرامج التوعوية لحماية أفراد المجتمع مشيراً إلى قيام هيئة تطوير معايير العمل بنشر"170" ألف و89 نشرة توعوية بمختلف اللغات على مختلف الوسائل الإعلامية، وذلك حتى الخامس من شهر أكتوبر الجاري، ضمن جهودها في تعريف أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وناشد مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة كافة أفراد المجتمع بالتزام اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على الصحة العامة.

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