"ورشة حكومة دبي" تشهد تكريم المشاركين في الدورات التدريبية الخاصة بالشركة التجارية المركزية ذ.م.م. بالتعاون مع ميشلان الشرق الأو...

- أعلنت ورشة حكومة دبي عن استكمال الدفعة الأولى من موظفيها للدورات التدريبية الأخيرة التي قدمتها الشركة التجارية المركزية ذ. م. م بالتعاون مع ميشلان الشرق الأوسط، بهدف تعزيز مهاراتهم في مجال صيانة الإطارات. وجاءت مشاركة الورشة في تلك الدورات، في إطار مساعيها لتحسين وتطوير قدرات موظفيها وتمكينهم من المساهمة بشكل فاعل في ضمان كفاءة وسلامة المركبات ودعم رحلة حكومة دبي نحو التميز من خلال تقديم خدمات رائدة.

وقال السيد عقيل أحمد الجناحي مدير إدارة الصيانة في "ورشة حكومة دبي": "نسعى من خلال مشاركتنا في الدورات التدريبية الخاصة بصيانة وتصليح المركبات إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يصب في تحسين أداء الموظفين وصقل مهاراتهم بأحدث التقنيات وأفضل الخبرات. ويأتي هذا التعاون والمتمثل بتقديم التدريب المناسب لإدارة الصيانة الهندسية في الورشة، في إطار مساعينا للمضي قدماً على درب التميز من خلال تقديم خدمات تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المتبعة دولياً."



وأشاد بالجهود التي تقوم بها "الشركة التجارية المركزية ذ.م.م في هذا الصدد، والتي تدل على حرص الشركة على تقديم خبراتها وتقنياتها لموظفي ورشة حكومة دبي، بهدف تطوير مهاراتهم ضمن الأقسام المعنية، بما يضمن كفاءة وسلامة المركبات.

و كانت ورشة حكومة دبي قد قامت بتكريم موظفي إدارة الصيانة الهندسية لديها بعد استكمالهم الدورات التدريبية التي قدمتها الشركة التجارية المركزية ذ.م.م. بالتعاون مع ميشلان، بحضور كل من المدير العام السيد محمد فتحي عقل ومدير إدارة الصيانة الهندسية في الورشة السيد عقيل الجناحي، ومشاركة عدد من موظفي الورشة.