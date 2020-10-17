مهرجان الظفرة 2020 بدورته 14 يعلن عن دليل المزاينات والمسابقات التراثية المصاحبة

اعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة 202 بدورته 14 الذي ينطلق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في 5 نوفمبر المقبل مدينة زايد بمنطقة الظفرة، عن دليل المسابقات والمزاينات التراثية المصاحبة للمهرجان والاشتراطات الخاصة بها وآلية المشاركة و جداول المواعيد وقيمة الجوائز.

وستنطلق المسابقات والمزاينات التراثية خلال الفترة من الثالث من ديسمبر 2020 ولغاية 15 يناير 2021 ضمن مهرجان الظفرة وستقام المسابقات خلال نهاية الأسبوع، وتشمل مسابقة الصيد بالصقور بالتعاون مع نادي الصقاري بأبوظبي ، مزاينة الصقور بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد، مسابقة الرماية بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية، بالإضافة إلى بطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر، مزاينة السلوقي العربي التراثي، مزاينة غنم النعيم، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونشرت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي نسخة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها (تويتر وانستغرام وسناب شات turathuna_ae وفيسبوك turathuna.ae)، تتضمن كافة تفاصيل المسابقات التراثية، والتي تحدد من خلالها أوقات وآلية التسجيل وشروط كل مسابقة ومواعيد إقامتها.

وستنطلق مسابقة الرماية خلال الفترة من 3 إلى 31 ديسمبر 2020 في نادي الظفرة للرماية بمدينة زايد وقد خصص لها 10 جوائز، وتنطلق مسابقة الصيد بالصقور التي تنظم بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين على خلال الفترة من 16 إلى19 ديسمبر 2020، في ميدان مدينة زايد للصقور في منطقة الظفرة وتشمل ستة أشواط لمسابقات التلواح، أربعة أشواط منها خاصة لفئة الفروخ وشوطين مخصصة لفئة الجرناس، وقد خصص لها 30 جائزة.

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فيما ستنطلق مزاينة الصقور لفئة الفروخ، التي تنظم بالتعـاون مـع محميـة، يـوم 24 ديسـمبر 2020، فـي ميدان مدينة زايد للصقور، وتشمل فئـات بيـور شـاهين وبيـور جيـر وبيـور قرموشـة، وقد خصص لها 9 جوائز، أما مزاينة السلوقي العربي التراثي فستنطلق يوم 14 يناير 2021 وتشمل 4 مزاينات لفئتي الحص و الأريش (ذكور-إناث) وقد خصص لها 12 جائزة.

وتقام بطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر في ميدان مدينة زايد للهجن، حيث سينطلق السباق التأهيلي (سباق التصفيات) يوم 31 ديسمبر 2020، والسباق النهائي (سباق التحدي) يوم 7 يناير 2021 ويشمل شوطين (شوط الذكور – شوط الإناث)، وقد خصص للبطولة 10 جوائز، أما مزاينة غنم النعيم فستقام خلال الفترة من 14 إلى 15 يناير 2021 وتشمل 8 أشواط خصص لها 40 جائزة، حيث سيقام في اليوم الأول 4 أشواط (شوط الفحل، شوط الجذع، شوط الجذع (إنتاج محلي)، شوط الثلاث جذعات)، فيما سيشهد اليوم الثاني 4 أشواط (شوط الجذعة، شوط الجذعة (إنتاج محلي)، شوط الشاه، شوط أجمل 10 رؤوس).

وتحرص لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، من خلال تنظيم مهرجان الظفرة على الحفاظ على التراث الإماراتي والخليجي والعربي وما يرتبط به من عادات، وجعل مهرجان الظفرة الملتقى الأول إقليمياً وعالميا لملاك الإبل، ودعم المشاركين في المهرجان وتشجيعهم على إنتاج واقتناء أنقى سلالات الأصيلة، والمساهمة في تطوير السياحة الثقافية وتحفيز النشاط الإقتصادي في منطقة الظفرة، و الترويج لبوابة الربع الخالي «مدينة زايد» وجذب عشاق السياحة التراثية من جميع أنحاء العالم للإطلاع على مدن منطقة الظفرة.

وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة قد أعلنت عن إنطلاق الدورة الرابعة عشرة من المهرجان هذا العام بشكل اسثنائي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي كورونا " كوفيد - 19"، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية صحة المشاركين والعاملين، حيث ستقتصر على مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم ومزاينة الصقور والسلوقي وغنم النعيم إضافة إلى مسابقة الصيد بالصقور وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر ومسابقة الرماية، ضمن جدول ومواعيد كل فئة خلال نهاية كل أسبوع، مع الإشارة إلى عدم إقامة السوق الشعبي وفعالياته ضمن هذه الدورة.