الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ثلاثة عاطلين (آسيويين) شرعوا في سرقة جهاز إيداع بنكي تابع لأحد المصارف ليلاً، وكان الجهاز موجوداً داخل محل لبيع الخضراوات، لكن فشلت محاولتهم بسبب عجز المتهمين عن كسر الجهاز.

فيما ذكر شاهد من الشرطة أن دوره تمثل في التحري عن المتهمين وإلقاء القبض عليهم بمشاركة فريق عمل من الإدارة، وبعد تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه، ثم أرشد عن شريكيه اللذين ظهرا في تسجيلات كاميرات المراقبة، وأحيلوا جميعاً إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.

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محمد فودة: [email protected]

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