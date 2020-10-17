الامارات | مبنى جديد لجامعة أم القيوين بـ 50 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مبنى جديد لجامعة أم القيوين بـ 50 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير جامعة أم القيوين، الدكتور جلال حاتم، بأن الجامعة بصدد طرح تخصصات جديدة تشمل علوم الحاسوب وعلم الاجتماع، بالإضافة إلى تخصصات الإدارة الصحية والمنشآت الطبية، بهدف توفير بدائل علمية متنوعة أمام الطلبة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من تشييد مبنى الجامعة الجديد في شهر مارس العام المقبل، بكلفة تبلغ 50 مليون درهم، وهو مشيد على مساحة 650 ألفاً و806 أمتار مربعة، ويتسع لنحو 5000 طالب. وتضم الجامعة 14 مبنى و137 مكتباً للهيئات التدريسية والإدارية، وقاعات دراسية، و700 موقف مغطى للسيارات، إلى جانب قاعات للعرض ومسرح واستوديو.

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وأضاف حاتم أن الجامعة تضم أربع كليات هي: الاتصال الجماهيري التي تتفرع منها مسارات الصحافة والإعلام الجديد والعلاقات العامة، وكلية القانون بمساريها العام والخاص، وكلية إدارة الأعمال التي تضم تخصصات إدارة الموارد البشرية والمحاسبة إلى جانب العلوم المالية والمصرفية، بالإضافة إلى كلية العلوم والآداب والعلوم الإنسانية التي تشمل تخصص اللغة الإنجليزية والترجمة، لافتاً إلى أنه يدرس بالجامعة في الوقت الحالي 530 طالباً وطالبة يحملون جنسيات 18 دولة. وأشار إلى أن الجامعة قدّمت تسهيلات للطلبة منها 10 منح دراسية لأوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، وخمس منح دراسية لأبناء خط الدفاع الأول أو أقارب الدرجة الأولى، إضافة إلى تقديم خصومات على الرسوم الدراسية بنسبة 35% لحاملي بطاقة «إسعاد»، وخصومات من 25 إلى 35% لموظفي بعض الوزارات والجهات الحكومية في الدولة وفق اتفاقات ثنائية.

وتابع أنه يتم التعاون بين الجامعة والجمعيات الخيرية لدعم الطلبة المعسرين مالياً، لافتاً إلى أن المساعدات المالية للطلبة بلغت مليون درهم خلال السنوات الثلاث الماضية.

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