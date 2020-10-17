الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكوى

شكت مريضة مواطنة عدم تجاوب إدارة «مستشفى دبي لطب الأسنان» مع طلبها للحصول على موعد عاجل نظراً لسوء حالتها الصحية، وذلك لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع، علماً أنها قامت بإرسال رسالة إلكترونية بناء على طلبهم لشرح الحالة وتقييم مستوى الألم.

انزعاج

أبدى مشاهدون لقناة الفجيرة المحلية انزعاجهم الشديد من تكرار إعادة حلقات مسلسل سوري رغم انتهائه لمدة تزيد على أسبوع، متسائلين حول آلية المتابعة والتنسيق في القناة.

تجاوب

أشادت سائقة بتجاوب شرطة دبي مع شكواها الخاصة بـ«مخالفات الطريق»، حيث تم التأكيد على أن لجوء السائقين للبصق في الشارع أثناء القيادة مخالفة واضحة، لاسيما في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بمخالفة الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

إشادة

أشادت مراجعة بأداء الفريق الطبي في عيادة واسط بالشارقة، التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك بعد أن قصدتها لإجراء فحص كوفيد «بي سي آر»، نظراً لمخالطتها حالات إصابة بالفيروس، حيث تم التعامل معها بكفاءة وفاعلية عالية.

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ترويج

أبدت متعاملة مع بنك دبي الإسلامي انزعاجها الشديد من الاتصالات المتكررة الخاصة بالترويج لبطاقة الفيزا كارد، علماً أنها أكدت عدم رغبتها في الحصول على بطاقة عشرات المرات، وطلبت عدم تكرار الاتصالات التي وصفتها بـ«شديدة الإزعاج».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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