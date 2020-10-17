الامارات | بلدية دبي تغلق وتخالف 25 مؤسسة غذائية خلال 45 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تغلق وتخالف 25 مؤسسة غذائية خلال 45 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها خالفت وأغلقت 25 مؤسسة غذائية خلال 45 يوماً، منذ بداية شهر سبتمبر حتى منتصف أكتوبر الجاري، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لـ«كوفيد-19». وقال مدير التفتيش الغذائي في البلدية، سلطان الطاهر، إن البلدية أنذرت 1579 مؤسسة أخرى خلال الفترة ذاتها.

وقال الطاهر لـ«الإمارات اليوم» إن البلدية رصدت التزاماً كبيراً من قبل المؤسسات الغذائية بالإجراءات والاشتراطات التي وضعتها البلدية لمواجهة «كوفيد-19»، خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالشهر الماضي، عازياً السبب إلى زيادة الحملات والزيارات التفتيشية التي يجريها مفتشو البلدية بشكل يومي.

وأوضح أن مفتشي البلدية نفذوا 10 آلاف و141 زيارة ميدانية على المؤسسات الغذائية في دبي، خلال الـ45 يوماً الماضية، وتمت مخالفة وإغلاق 25 مؤسسات غذائية، لم تلتزم بالإجراءات التي وضعتها الجهات الصحية للحد من تفشي وباء «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن عدد المؤسسات الغذائية الملتزمة بالإجراءات بلغ 8404 مؤسسات.

ولفت الطاهر إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تمثلت في عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء معدات السلامة الشخصية مثل الكمامات والقفازات أثناء تحضير المواد الغذائية، وكذلك عدم استخدام مواد تعقيم وتطهير معتمدة، لافتاً إلى أن قرار إغلاق المؤسسة المخالفة يكون مؤقتاً لحين إزالة سبب المخالفة، وتعديل أوضاعها.

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وتابع أن مفتشي البلدية يتولون التدقيق خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي ومكافحة الآفات. وأشار الطاهر إلى أن البلدية تدقق على كل المؤسسات الغذائية في الإمارة باختلاف أنشطتها، مثل المطاعم والكافتيريات والمقاهي التي تقدم أغذية، والبقالات والسوبرماركت، والمخابز، كما تفتش وتراقب سيارات التوصيل، للتأكد من تعقيمها، والمحافظة على إجراءات السلامة الغذائية بعد كل طلبية، وتغيير عمال التوصيل للكمامة والقفازات بعد كل طلبية.

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إنذاراً وجهتها البلدية لمؤسسات في دبي خلال 45 يوماً.

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