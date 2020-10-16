الامارات | الطقس المتوقع في الدولة خلال الأيام القادمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة خلال الأيام القادمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام القادمة صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا ورطبا صباحا خاصة غربا.

ويكون الطقس يوم غد "السبت" صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا شرقا.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس يوم " الأحد " صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا شرقا.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم " الإثنين" طقسا رطبا صباحا خاصة غربا - صحوا بوجه عام.

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الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم "الثلاثاء" رطبا صباحا غربا – صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا شرقا.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمرالطقس يوم "الأربعاء" رطبا صباحا غربا – صحوا إلى غائم جزئيا خاصة شرقا وجنوبا.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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