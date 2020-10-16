الامارات | «المعرفة» تشترط فحص «PCR» سلبياً للطالب العائد من السفر

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعرفة» تشترط فحص «PCR» سلبياً للطالب العائد من السفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشترط هيئة المعرفة والتنمية البشرية، في دبي، أن يقدم الطلبة والكوادر الجامعية العائدون من السفر، أخيراً، ويرغبون في الانتظام بالدراسة، أن يقدموا نتيجة فحص (PCR) سلبية، خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة من تاريخ صدورها، قبل استئناف الدوام في مؤسسة التعليم العالي.

ودعت الهيئة، من خلال الرد على أسئلة ذوي الطلبة على موقعها الإلكتروني، جميع الطلبة والكوادر الجامعية إلى تقديم معلومات عن تاريخ سفرهم، عبر ملء نموذج إقرار من هيئة الصحة في دبي، يتضمن معلومات شخصية عن الطالب، أو الكادر التدريسي، إضافة إلى مجموعة من الأسئلة حول سفره، ومخالطة أي حالات إصابة بـ«كورونا»، ودواعي إجراء فحص (PCR)، وعند الشعور بأعراض حمى أو أنفلونزا. وقد أكدت الهيئة أنه، ووفقاً لسياسة الوقاية والمكافحة الحالية لفيروس كورونا (COVID-19)، يجب تقديم معلومات بشأن تاريخ سفر الطالب أو أحد أقاربه، في آخر 14 يوماً، والحالة الصحية، والإبلاغ عن أي تحديث على المعلومات المعطاة بشكل مستمر في حال السفر.

وأفادت الهيئة بأن المؤسسة التعليمية ستحتفظ بهذا الإقرار في ملفات الطلبة والكوادر الجامعية، لوقت الضرورة، مشيرة إلى أنه في حال لم تتوافر لدى الطلبة نتيجة فحص (PCR) سلبية وسارية المفعول، فعندها ينبغي عليهم حضور الصفوف عن بُعْد مدة 14 يوماً، بدءاً من تاريخ وصولهم إلى الدولة، وفي حال رغب الطلبة باستئناف الدوام في مؤسسة التعليم العالي قبل انتهاء مدة الحجر البالغة 14 يوماً، عليهم إبراز نتيجة فحص (PCR) سلبية.

وشددت الهيئة على أن الحفاظ على الصحة والسلامة في المؤسسات التعليمية مسؤولية الجميع، وتشتمل الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي ينبغي على الطلبة والكوادر الالتزام بها: قياس حرارة كل من يدخل إلى الحرم الجامعي من الكادر التدريسي والإداري والطلبة وغيرهم، والالتزام بالإرشادات المتعلقة بالتباعد الجسدي، بحسب توصيات الجهات الصحية المعنية، وتقليل الطاقة الاستيعابية لأعداد الطلبة في القاعات الدراسية، والحد من التجمعات، وإلغاء كل الأنشطة الجماعية مثل الاحتفالات والفعاليات الرياضية.

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وحول تأثير الإجراءات الاحترازية في الرسوم الدراسية بالجامعات، دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مؤسسات التعليم العالي والطلبة وذويهم إلى العمل معاً والاتفاق على ما فيه مصلحة الطلبة، بما يضمن مواصلة حصولهم على الخدمات التعليمية.

دليل الإجراءات الاحترازية

نشرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية، في دبي، دليل الإجراءات الاحترازية لفتح المؤسسات التعليمية، مطلع العام الدراسي الجاري، وتضمن 118 إجراءً تنقسم إلى 16 مجموعة، تشمل: إجراءات الدخول واستلام وتوصيل الطلبة والزيارة، والفحص وخطة الطوارئ، ومراقبة الدوام، وتتبع حالات المخالطة.

بالإضافة إلى النظافة والتعقيم، والقيود، وترتيبات المكان والتباعد الجسدي، وتقديم الخدمات التعليمية، والفعاليات الخاصة، والمصادر/‏‏‏‏‏‏‏ الموارد المشتركة، والمأكولات والمشروبات، والتربية البدنية، والمواصلات المدرسية، والتعاميم، وخطة الجاهزية، والالتزام، ومباني المدرسة عدا الفصول الدراسية.

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