الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً، ورطب ليلاً وفي الصباح الباكر على المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.
وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.. والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:56 والمد الثاني عند الساعة 00:47 و الجزر الأول عند الساعة 18:40 والجزر الثاني عند الساعة 06:55.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 08:49 والمد الثاني عند الساعة 21:40 و الجزر الأول عند الساعة 15:13 والجزر الثاني عند الساعة 03:32.
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