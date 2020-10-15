الامارات | 1,398 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن 1,398 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم، وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 114 ألفاً و147 فحصاً جديداً خلال الساعات 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1,398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ بذلك مجموع الحالات المسجلة 111,437 حالة.. فيما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين إثنين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 452 حالة.

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وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة الجميع وسلامتهم.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,666 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 103,325 حالة.

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