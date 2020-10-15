الامارات | بالفيديو.. 400 درهم غرامة "استخدام مسارات الحافلات" في أبوظبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي سائقي المركبات الخاصة من استخدام المسارات المخصصة للحافلات موضحة أنه سيتم تحرير مخالفات مرورية لغير الملتزمين بالمادة 93 من قانون السير والمرور الاتحادي والذي ينص على غرامة 400 درهم لسير المركبات الخاصة على المسارات المخصصة لمركبات الأجرة والحافلات في غير الأحوال المصرح لها.
وأوضحت انها ستقوم وبالتنسيق مع الشركاء بتكثيف التوعية بخصوص عدم التجاوز للمسار المخصص للحافلات، لافتة إلى أن الالتزام يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من وقوع الحوادث المرورية.
ودعت إلى ضرورة الالتزام بعدم قيادة مركباتهم بالمسارات المخصصة لسير الحافلات في مدينة أبوظبي، مشيرة إلى انها ستكثف الدوريات المرورية والمراقبة الذكية عبر الكاميرات بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم - أبوظبي.
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