الامارات | "بلدية دبي" إغلاق مغسلتين ومخالفة 9 مؤسسات لتجاهل إجراءات "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" إغلاق مغسلتين ومخالفة 9 مؤسسات لتجاهل إجراءات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي مغسلتين أمس، لعدم التزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجه فيروس كورونا، وخالفت 9 مؤسسات أخرى، فيما حذرت 49 مؤسسة أخرى، خلال ألفين 419 زيارة تفتيشية نفذها مفتشي البلدية أمس.

وحسب البلدية فإن نسبة التزام المؤسسات أمس، بلغ 98% من إجمالي المؤسسات التي خضعت للتفتيش، بواقع ألفين 359 مؤسسة.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كافة المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها، للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا». وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي، لتكون مترين بين الأشخاص، وقياس درجات الحرارة للعاملين بشكل دوري، خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين، في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخو

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