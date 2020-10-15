الامارات | شرطة أبوظبي تعزز السلامة المرورية بـ «ملصقات رقمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تعزز السلامة المرورية بـ «ملصقات رقمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، مبادرة توزيع ملصقات على المركبات عند النقاط الأمنية في مداخل إمارة أبوظبي، بهدف توعية السائقين مرورياً بعدد من المحاور التي تستهدف تعزيز السلامة المرورية.

وذكرت أن الملصقات لتسهيل حركة المرور عند النقاط الأمنية، وأيضاً تحتوي على «باركود» من داخل المركبة، يتم مسحه عن طريق كاميرا الهاتف المتحرك، ويتحول إلى فيديو توعوي يحث السائقين على الالتزام بها حفاظاً على سلامتهم ومرافقيهم.

وتضمنت موضوعات التوعية أهمية احترام عبور المشاة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم جلوس الأطفال أقل من 10 سنوات في المقاعد الأمامية، والالتزام بالسرعات المقررة.

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