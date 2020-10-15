الامارات | حبس موظف هدّد رجلاً بالقتل لتأخّره عن دفع الإيجار

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس موظف هدّد رجلاً بالقتل لتأخّره عن دفع الإيجار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد بحق آسيوي (محصل إيجارات) بتهمة تهديد رجل بالقتل عن طريق زوجة الأخير، بسبب تأخره في دفع الإيجار. وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة إن المتهم حضر إلى منزله، كونه المسؤول عن تحصيل المبالغ لأقساط الفيلا الشهرية التي يقطن بها والمؤجرة لستّ عائلات، لافتاً إلى أن المتهم اتصل به مرتين للاستفسار عن مبلغ الإيجار، وأبلغه المجني عليه بأنه لم يستلم راتبه من الشركة التي يعمل بها وأخطره بأن ينتظر إلى أن يحصل على راتبه خلال الأيام المقبلة، ليتمكن من دفع المبلغ، إلا أن المتهم ظل يزعجه بالاتصالات فتوقف عن الرد عليه.

وأضاف أنه في مساء اليوم ذاته، حضر المتهم إلى مقر سكنه وطرق الباب، وفتحت الباب زوجة المجني عليه، وابنه، وحينها هدد المتهم قائلاً: «إنه سيقوم بقتل زوجها إن لم يقم بدفع المبلغ، ويجب أن يرحل إلى باكستان»، فحرّر بلاغاً ضده.

- المتهم هدّد زوجة المجني عليه بقتل زوجها.

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