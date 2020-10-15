الامارات | مخالفة منشأتين لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة منشأتين لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت فرق التفتيش الميداني، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة، لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، الرامية للحد من تفشي فيروس «كوفيد-19» المستجد.

وخالفت الدائرة، أمس، منشأتين، هما منظم رحلات سياحية داخلية، ومحل خياطة وتطريز في منطقة نايف، بسبب عدم ارتداء العاملين فيهما الكمامات.

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كما وجهت فرق التفتيش، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تنبيهاً لثماني منشآت أخرى، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب. وتشدد «اقتصادية دبي» على ضرورة إسهام فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الإمارة خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية. وأكدت أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات، داعية مختلف فئات الجمهور للإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي».

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